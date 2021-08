Libano: esplosione porto Beirut, famiglie delle vittime chiedono giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie delle vittime della doppia esplosione del 4 agosto 2020 al porto di Beirut, in Libano, hanno organizzato ieri una marcia simbolica per chiedere giustizia. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. "Questa è la continuazione delle commemorazioni del 4 agosto", ha dichiarato il portavoce delle famiglie delle vittime, Ibrahim Hoteit, sottolineando che il collettivo ha scelto la data dell’8 agosto per rendere omaggio ai manifestanti che erano stati vittime della repressione durante le proteste dell'8 agosto 2020, pochi giorni dopo l'esplosione. I manifestanti hanno marciato verso il porto, trasportando bare piene di fiori verso il quartiere colpito di Mar Mikhael e chiedendo giustizia per le vittime dell’esplosione. Lo scorso mercoledì 4 agosto, a un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut - che ha causato più di 200 morti, migliaia di feriti e ingenti danni a case e attività commercial - migliaia di persone hanno partecipato alla commemorazione delle vittime.(Lib)