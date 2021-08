Clima: Guterres, emissioni soffocano il pianeta, subito azioni per bloccare aumento temperature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Guterres, "la vita delle nostre società dipende dall'unione dei leader del governo, delle imprese e della società civile dietro politiche, azioni e investimenti che limiteranno l'aumento della temperatura a 1,5 gradi celsius". Per questo motivo, rileva Guterres, è necessaria un'azione immediata anche in funzione delle "nazioni più povere e vulnerabili, che sono le più colpite nonostante siano le meno responsabili dell'emergenza climatica di oggi". "Tutte le nazioni, in particolare il G20 e altri importanti responsabili delle emissioni, devono aderire alla coalizione a zero emissioni nette e rafforzare i propri impegni con contributi e politiche stabiliti a livello nazionale credibili, prima della CopP26 di Glasgow", spiega Guterres. "Abbiamo bisogno di un'azione immediata sull'energia. Senza profondi tagli all'inquinamento da Co2 ora, l'obiettivo di 1,5 gradi cadrà rapidamente fuori portata", nota il segretario generale dell'Onu. "Non ci devono essere nuove centrali a carbone costruite dopo il 2021. I paesi dell'Ocse devono eliminare gradualmente il carbon fossile esistente entro il 2030, con tutti gli altri a seguire entro il 2040. I Paesi dovrebbero anche porre fine a tutte le nuove esplorazioni e produzioni di combustibili fossili e trasferire i sussidi ai combustibili fossili in energie rinnovabili. Entro il 2030, la capacità solare ed eolica dovrebbe quadruplicare e gli investimenti nelle energie rinnovabili dovrebbero triplicare per mantenere una traiettoria netta zero entro la metà del secolo", evidenzia ancora Guterres. (Nys)