Migranti: Gasparri (Fi), basta sbarchi esigiamo svolta immediata

- Non possono essere le presunte Ong tedesche, francesi e di ogni parte del mondo che scaricano clandestini in Italia. L’avviso è per Draghi: basta sbarchi incontrollati in Italia. Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Basta Italia ventre molle del Mediterraneo. Fermezza nei confronti dell'immigrazione clandestina. Imporre il rispetto dell'Italia in Tunisia, in Libia e ovunque. Cacciare chi sbarca clandestinamente in Italia. Imporre alle Ong di andare nei rispettivi Paesi di appartenenza per sbarcare i clandestini", aggiunge Gasparri, secondo cui su questo tema il governo non può continuare con l’arrendevolezza di questi giorni. "Draghi si svegli, così va a sbattere e noi non lo seguiremo. Apprezziamo le politiche sui temi principali della sanità e dell'uso delle risorse europee. Sosteniamo lealmente tutte le scelte fatte anche grazie al nostro contributo. Esigiamo però una svolta immediata in tema di immigrazione", dichiara ancora il senatore. (Rin)