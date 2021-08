Viabilità: A1 Milano-Napoli, incidente nel tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e bivio con l'A22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 9:15 sull'autostrada A1 Milano – Napoli è avvenuto un incidente all'altezza del km 140, nel tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e il bivio con l'A22 in direzione Bologna, nel quale sono rimaste coinvolte due moto e due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie e si registrano 9 km di coda in direzione Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Terre di Canossa-Campegine, proseguire lungo la viabilità ordinaria SS 9 "Via Emilia", e rientrare in A1 a Modena Nord. (Ren)