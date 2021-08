Energia: Corte Conti, indagine su incentivi e contributi per l'efficientamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le verifiche della Corte hanno messo in evidenza che, a decorrere dall'anno 2011 (anno di emanazione del d.lgs. 28/11), il Gse ha intrapreso un percorso finalizzato alla progressiva verifica degli asset finanziati dal sistema energetico, nonché alla valutazione dei requisiti previsti dalla normativa e, in tal senso, al consolidamento del relativo valore in termini di funzionalità al perseguimento degli obiettivi di transizione energetica. Tuttavia, prima ancora della pandemia, nel 2019 si era registrata una drastica diminuzione nel numero degli impianti soggetti a verifica. L'attività di controllo ha fatto emergere diffuse irregolarità e comportamenti gravi, anche di rilevanza penale. Per la Corte, come riconosciuto nel corso dell'attività istruttoria dalla stessa Amministrazione, alla luce delle esperienze compiute si rende necessaria in tempi brevi l'emanazione di un nuovo "decreto controlli", al fine di mettere a sistema le complesse novità normative intervenute nella disciplina primaria e rendere palesi agli operatori le interpretazioni che ne dà l'amministrazione. Con riferimento alla gestione dei contributi per l'efficientamento energetico in favore dei Comuni introdotti dal decreto Crescita, la Sezione osserva che la misura ha avuto estesa e pronta attuazione: al 26 luglio 2021, infatti, le disposizioni totali di pagamento ammontano a complessivi euro 339.695.049,54 di cui 225.948.680,97 relativi alle richieste di anticipo del 50 per cento ed euro 113.746.368,57, relativi alle richieste di saldo a seguito della conclusione dei progetti. Anche in questo caso la magistratura contabile segnala la necessità di implementare tempestivamente il previsto sistema delle verifiche riguardo all'effettiva destinazione dei contributi. Al riguardo, l'Amministrazione ha comunicato l'intenzione di procedere a controlli a campione sui progetti realizzati, secondo modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale in fase di predisposizione. (Rin)