Francia: Covid, team sanitario sarà inviato domani nelle Antille

- Un team sanitario composto da 240 medici e volontari della Francia metropolitana partirà domani alla volta delle Antille francesi per aiutare le popolazioni locali nel far fronte alla pandemia da Covid-19. Lo ha annunciato il direttore generale dell'istituzione amministrativa pubblica francese responsabile dell'attuazione della politica sanitaria, l'Agence régionale de santé (Ars), Benoit Vallet. Come riferisce il quotidiano "Le Figaro", gli operatori sanitari e volontari, provenienti da nove regioni francesi diverse, si recheranno nella Martinica e nella Guadalupa, in cui è stato registrato "un numero altissimo" di ingressi in rianimazione per Covid-19. Per questo motivo, ieri, il ministro della Salute francese ha sollecitato il personale medico ad offrire aiuto nelle regioni d'oltre mare, in cui il tasso di vaccinazione è di gran lunga inferiore a quello metropolitano. A costituire il corpo medico in partenza ci sono medici del pronto soccorso, medici generici, rianimatori e tecnici di laboratorio (per effettuare test Pcr), che lavoreranno in Martinica e Guadalupa per una durata di due settimane. (Frp)