Regno Unito: tensioni fra Johnson e il cancelliere Sunak, cacciarlo sarebbe "condanna a morte"

- Boris Johnson firmerebbe la sua "condanna a morte" politica se decidesse di declassare d'incarico o addirittura rimuovere Rishi Sunak, attuale cancelliere dello Scacchiere, nel mezzo delle tensioni politiche in corso fra i due. È quanto riferiscono fonti del quotidiano “The Telegraph”, secondo cui il primo ministro ha fatto una battuta pungente sullo spostamento di Sunak all’incarico di ministro della Sanità durante una riunione dell’esecutivo della scorsa settimana, una versione che Downing Street non ha smentito. Johnson avrebbe espresso disappunto per il fatto che la lettera scrittagli da Sunak che chiedeva l'allentamento delle restrizioni di viaggio fosse arrivata sui giornali. Ieri, tuttavia, alcuni parlamentari dei Tories hanno messo in guardia il primo ministro invitandolo a non rimuovere dall’incarico il giovane cancelliere, che ha assunto il ruolo dopo che Sajid Javid si è dimesso nel febbraio del 2020. (segue) (Rel)