Regno Unito: tensioni fra Johnson e il cancelliere Sunak, cacciarlo sarebbe "condanna a morte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una figura del governo vicina a Sunak, ha detto al “Telegraph”: “Se lo degrada, firma solo la sua condanna a morte. Non c'è nessun altro bravo come Rishi. È il personaggio più popolare del governo. Penso che porti stabilità. Non vedo perché dovrebbe rimuoverlo”. Un parlamentare conservatore ha detto al “Financial Times” sullo stesso argomento: “Non poteva farlo e questo è ovvio per tutti. Perdere un cancelliere può essere considerata una disgrazia; perdere due sembrerebbe da sconsiderati”. Un recente sondaggio tra i membri del Partito conservatore ha valutato il grado di approvazione (di Sunak la differenza fra chi approva il suo operato e chi non lo apprezza) a +74,1 punti percentuali. Lo stesso sondaggio, condotto dal sito web Conservative Home, ha visto Johnson attestarsi a solo il +3,4 per cento, con soli tre membri del suo governo che hanno registrato punteggi meno favorevoli. (Rel)