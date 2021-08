Vaccino: Speranza, arma fondamentale per aprire stagione diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini sono la vera arma fondamentale per aprire una stagione diversa. Voglio ringraziare tutti gli italiani che in questi giorni stanno continuando a vaccinarsi e soprattutto i tanti che proprio in questi giorni stanno prenotando la loro prima dose". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio. "Anche il numero dei green pass è straordinario. 20 milioni di certificati verdi sono stati scaricati negli ultimi tre giorni", ha aggiunto sottolineando come "il green pass è uno strumento fondamentale per gestire questa fase". (Rin)