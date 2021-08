Bielorussia: Lukashenko, pronti ad alleanza più stretta con Russia ma ci tengono a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia non è mai stata contraria a una stretta alleanza con la FederazioneRussa, ma Mosca mantiene ancora le distanze. Lo ha detto il leader della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha affermato nel corso di un evento pubblico noto come la "Grande conversazione". "Non siamo mai stati contro un'alleanza più stretta, ma siamo sempre stati tenuti a distanza, e ora continuano a tenerci a distanza", ha detto Lukashenko. Il leader bielorusso ha notato che "la Russia non ha nessun altro come alleato", tranne la Bielorussia. "Forse a loro non piace. Forse, ovviamente, sarebbe meglio se la Cina fosse un loro alleato, e potrebbe essere meglio per il mondo, ma ahimè", ha detto Lukashenko, ironizzando sull'approccio russo. (Rum)