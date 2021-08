Medio Oriente: cinque feriti in scontri tra Idf e palestinesi a sud di Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i palestinesi avvenuti ieri sera nella città di Beita, a sud di Nablus, in Cisgiordania, hanno causato cinque feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale Ahmad Jibril, capo del dipartimento di emergenza presso la Mezzaluna rossa palestinese, ha affermato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco su alcuni manifestanti per disperderli, ferendo cinque persone e provocando il soffocamento di circa 50 manifestanti a causa dei gas lacrimogeni. I residenti di Beita e dei villaggi circostanti hanno organizzato alcune manifestazioni per protestare contro il nuovo insediamento israeliano di Givat Eviatar. (Res)