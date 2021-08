Ambiente: ricercatrice della Bicocca a lavoro su valutazione rischi dei farmaci in acquacoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorrono adeguate misure di tutela dell'ambiente e della salute umana rispetto ai rischi legati all'uso dei farmaci in acquacoltura. È questa la direzione indicata all'Unione europea dal Gruppo di lavoro per la valutazione del rischio ambientale del Comitato per i medicinali per uso veterinario, organismo dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. Per rispondere al crescente fabbisogno alimentare, la produzione di pesce d'allevamento è aumentata nel corso del tempo tanto da far ipotizzare che entro quest'anno supererà la produzione di pesce da cattura, rimasta invece costante. Nello spazio economico europeo il rapporto è di uno a tre a favore del pescato e in questo contesto l'11,4 per cento del pesce e dei crostacei è prodotto in impianti sul nostro territorio. In Europa, dunque, i numeri sono ancora contenuti, ma destinati a crescere. Di conseguenza, è prevedibile un aumento dell'uso dei farmaci veterinari. Il lavoro degli esperti dell'Ema è confluito nel documento "Environmental risk assessment of veterinary medicinal products intended for use in aquaculture in Europe: the need for developing a harmonised approach". Del gruppo di lavoro fa parte Sara Villa, ricercatrice del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università di Milano-Bicocca. L'analisi parte dallo scenario attuale. Una quantità pari fino a tre quarti della dose di farmaco utilizzata in acquacoltura può finire nell'ambiente rappresentando una minaccia per la flora e la fauna selvatiche che si trovano nelle vicinanze degli impianti. Con quali effetti, non è facile dirlo perché i medicinali specifici approvati dall'Ema sono pochi e si sopperisce spesso con farmaci veterinari approvati per le specie terrestri di cui, però, non è stato valutato l'impatto ambientale in caso di impiego per i pesci. Inoltre, la fauna selvatica non bersaglio, comprese le specie destinate al consumo umano come pesci e crostacei, può essere influenzata negativamente dall'immissione di acque contenenti residui farmaceutici. È possibile che sviluppino anche fenomeni di antibiotico resistenza. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello relativo ai fanghi di scarto degli impianti di acquacoltura, per i quali è prevista la possibilità di impiego sui terreni agricoli. (segue) (Com)