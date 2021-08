Mozambico: forze ruandesi riconquistano Mocimboa da Praia, era in mano jihadista da un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco a Mocimboa è stato rivendicato dai ribelli della Provincia dell'Africa centrale dello Stato islamico (Iscap) sui social ad agosto del 2020, con immagini dei militari uccisi e del bottino di armi e munizioni saccheggiato sul posto. Secondo il sito di monitoraggio del jihadismo online "Site", che ha dato notizia della rivendicazione, l'esercito è stato costretto ad abbandonare le sue postazioni di difesa della città perché a corto di munizioni. Le forze governative hanno tentato di resistere all'attacco, ritenuto da diverse fonti ampio e ben coordinato, ma sono state costrette alla fuga anche via mare. In loro aiuto sarebbero accorsi senza successo anche gli elicotteri del gruppo sudafricano Dyck Advisor (Dag). La conquista della città è stato un atto importato dell'ennesima offensiva condotta dai jihadisti nella zona e iniziata il 5 agosto del 2020: il 23 marzo dello scorso anno i miliziani hanno attaccato la caserma militare di Mocimboa ed altre basi militari di Cabo Delgado, rivendicando l'uccisione di decine di agenti della sicurezza e di polizia intervenuti sul posto per respingere l'attacco. Alla conquista di Mocimboa è seguita a marzo scorso quella della città di Palma, conclusa dopo quattro giorni di assedio. Pesanti combattimenti si sono susseguiti nella città da mercoledì 24 marzo dopo l’attacco sferrato dai militanti islamisti appartenenti al gruppo noto come Ansar al Sunna (e localmente come al Shabaab, da non confondere con l’omonimo gruppo somalo). Nei giorni in cui l'esercito ha tentato di impedire la conquista di Palma da parte dei jihadisti, oltre 180 persone sono state prese in ostaggio dai jihadisti nell’hotel Amarula della città. Palma si trova in una posizione strategica essendo situata nei pressi di un progetto di gas naturale (Gnl) gestito dalla multinazionale francese Total. L'attacco sopravveniva a poche ore dalla dichiarazione di Total, che annunciava la progressiva ripresa delle attività di costruzione del Mozambique Lng Project a seguito dell’annuncio di Total E&P Mozambique Area 1 e del governo del Mozambico di ulteriori misure di sicurezza per il sito produttivo di Afungi, a Cabo Delgado, zona già scenario di attacchi. Nel tentativo di garantire la sicurezza dei lavoratori internazionali nella provincia mozambicana, ad agosto dello scorso anno Total aveva infatti firmato un “patto di sicurezza” con il governo di Maputo con l’obiettivo di proteggere il progetto da 20 miliardi di dollari di Gnl in fase di sviluppo nel Paese africano. (segue) (Res)