Mozambico: forze ruandesi riconquistano Mocimboa da Praia, era in mano jihadista da un anno (3)

- La scorsa settimana le forze ruandesi hanno rivendicato il primo successo dal loro dispiegamento, lo scorso 24 luglio, affermando di aver aiutato l'esercito del Mozambico a riprendere il controllo di Awasse, un insediamento piccolo ma strategico situato vicino a Mocimboa da Praia. Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ruandese, Vincent Biruta, il portavoce Rwivanga ha annunciato che i militari del contingente stanziato in Mozambico hanno ucciso 14 miliziani jihadisti durante le loro recenti operazioni condotte nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Rwivanga ha quindi precisato che un militare ruandese è rimasto ferito in una delle missioni ma non è in gravi condizioni. "Sapevamo che esisteva la possibilità di essere presi di mira, ma siamo pronti a correre questo rischio in nome dei nostri valori di protezione dei civili", ha detto, aggiungendo che le forze ruandesi stanno già guadagnando terreno dopo aver invaso alcuni territori precedentemente controllati dai terroristi. "Ci siamo impegnati a proteggere i civili ovunque si trovino", ha detto Rwivanga, sottolineando che dallo scorso 24 luglio le truppe ruandesi hanno preso parte a varie operazioni, uccidendo 14 miliziani e requisendo diversi tipi di equipaggiamento tra cui mitragliatrici, pistole e assortimenti di medicinali. (segue) (Res)