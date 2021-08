Mozambico: forze ruandesi riconquistano Mocimboa da Praia, era in mano jihadista da un anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contingente ruandese si unisce quello del Sudafrica, il cui dispiegamento è stato ufficialmente approvato dal presidente Cyril Ramaphosa lo scorso 28 luglio con 1.500 uomini. Lo ha reso noto il parlamento di Città del Capo in un comunicato, precisando che i legislatori "hanno ricevuto una comunicazione dal presidente Cyril Ramaphosa che li ha informati di aver autorizzato l'impiego di 1.495 membri delle forze di difesa per sostenere il Mozambico per combattere atti di terrorismo ed estremismo violento". La missione, precisa la nota, sarà in vigore per tre mesi - dal 15 luglio al 15 ottobre - e fa parte di un accordo concluso il mese scorso dai 16 Paesi membri della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc). La notizia giunge dopo che la scorsa settimana è arrivato in Mozambico un primo contingente di militari inviati dal Sudafrica nell'ambito della forza di riserva regionale dispiegata dalla Sadc per aiutare le autorità di Maputo a fronteggiare l'insurrezione jihadista nella provincia di Cabo Delgado. Lo riferiscono fonti del governo sudafricano e della Sadc citate dal quotidiano online sudafricano "Daily Maverick", secondo cui elementi di spicco della forza di riserva della Sadc - compreso il comandante sudafricano - sono già in Mozambico. Secondo le stesse fonti, un aereo da trasporto C-130 Hercules della South African National Defense Force (Sandf) è atterrato lo scorso 19 luglio a Pemba, il capoluogo provinciale, con a bordo truppe e attrezzature. Nelle scorse settimane in Sudafrica si sono moltiplicate le richieste da più parti affinché il ministro della Difesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ritardasse il dispiegamento delle truppe in Mozambico fino a quando non si fosse calmata la situazione nelle province sudafricane di KwaZulu-Natal e Gauteng, teatro dal 9 luglio di violenti disordini e saccheggi che hanno costretto le autorità a dispiegare fino a 25 mila militari nelle strade. In precedenza fonti diplomatiche e militari avevano parlato nei mesi scorsi di una forza formata da quasi 3 mila militari comprendente tre battaglioni di fanteria e due squadre di forze speciali, con elementi di supporto ed elicotteri d'attacco oltre a navi di pattuglia, aerei e sottomarini. In un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” a margine della riunione ministeriale del G20 di Matera e Brindisi del 29 e 30 giugno scorsi, la ministra delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, ha tuttavia dichiarato che la Sadc era pronta ad inviare un totale di 15 mila uomini in Mozambico entro la prima metà di luglio. (segue) (Res)