Mozambico: forze ruandesi riconquistano Mocimboa da Praia, era in mano jihadista da un anno (5)

- Per contrastare l'offensiva jihadista a Cabo Delgado, lo scorso 12 luglio il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre adottato una decisione che istituisce una missione di addestramento militare dell'Ue in Mozambico (Eutm Mozambico). L'obiettivo della missione sarà di addestrare e supportare le forze armate mozambicane nella protezione della popolazione civile e nel ripristino della sicurezza nella provincia di Cabo Delgado. La decisione del Consiglio è la risposta dell'Ue alla richiesta delle autorità del Mozambico di rafforzare l'impegno dell'Unione nei settori della pace e della sicurezza. Nella sua lettera del 3 giugno 2021, il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha accolto con favore il dispiegamento di una missione di addestramento militare dell'Ue non esecutiva per la politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) nel Paese. Il mandato della missione durerà inizialmente due anni. Durante questo periodo, il suo obiettivo strategico sarà quello di supportare lo sviluppo delle capacità delle unità delle forze armate mozambicane che faranno parte di una futura Quick Reaction Force. In particolare, la missione fornirà addestramento militare, compresa la preparazione operativa, addestramento specializzato in materia di antiterrorismo e addestramento e istruzione sulla protezione dei civili e sul rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani. Il comandante della missione Eutm Mozambico sarà il direttore della capacità di pianificazione e condotta militare, il viceammiraglio Hervé Blejean. Il generale di brigata Nuno Lemos Pires, cittadino portoghese con oltre 38 anni di esperienza in posizioni di comando, tra cui molte in missioni internazionali, guiderà la missione sul campo come comandante della forza. (Res)