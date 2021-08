Difesa: ministro lettone, esercitazioni Zapad-2021 possono creare incidenti tra Nato e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari tra le Forze armate di Russia e Bielorussia (Zapad-2021) e la crisi migratoria al confine bielorusso-lituano possono provocare incidenti tra Nato e Mosca. Lo ha affermato il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics in un'intervista al "Financial Times". “Hai una crisi di confine, hai un'importante esercitazione militare in corso ai confini dei paesi della Nato, hai anche una maggiore presenza dalla nostra parte, la parte lituana, estone, polacca delle guardie di frontiera e le formazioni militari. Naturalmente, questo sta aumentando la possibilità di incidenti", ha detto Rinkevics. Le esercitazioni russo-bielorusso Zapad-2021 si terranno sul territorio di due Stati ma principalmente sul suolo bielorusso, dal 10 al 16 settembre sotto la guida dei capi di Stato maggiore delle Forze armate di entrambi i Paesi. Allo stesso tempo, il ministro ha descritto la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e quello europeo della Lituania come "un caso molto chiaro di guerra ibrida". “I migranti vengono effettivamente usati come arma. Più a lungo viviamo in questo 21mo secolo, più spaventoso diventa. Cose che non potevamo immaginare che potessero essere utilizzate, vengono utilizzate", ha aggiunto Rinkevics. (Rel)