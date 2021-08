Algeria-Marocco: Tebboune, ancora nessuna risposta da Rabat dopo dichiarazioni su Cabilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha risposto in un’intervista trasmessa all’emittente di Stato alla proposta di “voltare pagina” e di riapertura delle frontiere lanciata la scorsa settimana dal re del Marocco Mohammed VI, sottolineando che Rabat “non ha ancora risposto all’attuale problema tra i due Paesi”. Per Tebboune infatti pesano nei rapporti tra i due Paesi le dichiarazioni rese nelle scorse settimane dal rappresentante marocchino alle Nazioni Unite che ha parlato di “diritto all’autodeterminazione del popolo della Cabilia”. Nell’intervista Tebboune ha sottolineato: “Non c'è stata risposta al problema che stiamo vivendo attualmente. C'è un diplomatico marocchino che ha fatto una dichiarazione molto pericolosa, per la quale abbiamo ritirato il nostro ambasciatore da Rabat, e abbiamo detto che andremo molto lontano, ma non ci hanno risposto”. Tebboune ha sollevato la questione del Sahara occidentale, affermando che "la questione è nelle mani delle Nazioni Unite e all'interno del comitato per la decolonizzazione, e noi siamo solo onesti osservatori". Tebboune ha aggiunto: "Possono risolvere il problema e siamo pronti ad accoglierli in Algeria se vogliono incontrarsi (Marocco e Fronte Polisario), sono i benvenuti e speriamo di risolvere questo conflitto", ha affermato il presidente. "Devono risolvere da soli i loro problemi, e noi faremo del nostro meglio per farlo”. Ma ha sottolineato che "al Polisario non verrà imposto nulla". Lo scorso 31 luglio il re del Marocco, Mohammed VI, ha invitato Tebboune a lavorare il più rapidamente possibile per "costruire relazioni bilaterali basate sulla fiducia, sul dialogo e sul buon vicinato" tra Marocco e Algeria, e per aprire le frontiere, chiuse dal 1994. Nel discorso pronunciato in occasione della Festa del trono, il sovrano marocchino ha affermato che "lo stato attuale di queste relazioni non ci soddisferà, e non è nell'interesse dei nostri popoli", sottolineando che "mantenere il frontiere aperte è la situazione normale tra due Paesi vicini e due popoli fraterni”.(Ala)