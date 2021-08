Clima: atteso oggi rapporto Onu, sarà "campanello d'allarme" su riscaldamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, foro scientifico formato da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente allo scopo di studiare il riscaldamento globale, sta per pubblicare il più grande rapporto mai realizzato al mondo sui cambiamenti climatici. Secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc", l'Onu intenderà lanciare un campanello d'allarme in funzione della riduzione delle emissioni di CO2. Il rapporto testimonierà, dunque, la "cruda realtà" dello Stato del pianeta. Lo studio sarà frutto del lavoro degli esperti del Gruppo intergovernativo che ha esaminato più di 14 mila articoli scientifici. Si tratta della valutazione più aggiornata di come il riscaldamento globale cambierà il mondo nei prossimi decenni. Secondo la testata, gli scienziati dicono che probabilmente saranno cattive notizie, ma con "pepite di ottimismo". L'ultimo rapporto dell'Ipcc sul riscaldamento globale è stato realizzato nel 2013. I risultati del rapporto che saranno rivelati questa mattina in una conferenza stampa saranno poi utilizzati durante la Cop26 ospitato dal Regno Unito a novembre. (Rel)