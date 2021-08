Diga Rinascita: presidente Algeria, fiducioso per successo nostra iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è detto fiducioso sul successo dell’iniziativa di mediazione riguardo al dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). “Sono fiducioso per il successo della nostra iniziativa”, ha dichiarato il presidente algerino in un’intervista trasmessa ieri sera dall’emittente di Stato. L’offerta lanciata dall’Algeria di fare da mediatore tra Egitto, Etiopia e Sudan in merito al dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) è stata accettata da tutti e tre i Paesi, ha rivelato Tebboune, precisando che la mediazione è “un’iniziativa al 100 per cento algerina”. "Siamo intervenuti nella crisi della Diga della rinascita per evitare una crisi che possa portare ad una situazione calda”, ha affermato Tebboune. “I tre Paesi hanno diritto alle loro preoccupazioni, ma dobbiamo ricorrere alla logica e alla ragione per trovare un accordo tra loro”, ha affermato il presidente algerino. "Ho parlato con il presidente etiope e il primo ministro e hanno accettato la nostra mediazione", aggiungendo che "i fratelli sudanesi hanno accettato la nostra mediazione, e anche l'Egitto ha accettato questa iniziativa", ha rivelato Tebboune.(Ala)