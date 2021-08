Il meteo di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, lunedì 9 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4025m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, tempo in prevalenza anticiclonico, seppur con ancora qualche disturbo. Un po' di nuvolosità irregolare sui settori alpini dove non si esclude qualche locale e breve acquazzone e al mattino lungo la costa ligure. Clima estivo, nella norma. (Rpi)