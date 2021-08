Reddito cittadinanza: Fapi, riforma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del reddito di cittadinanza "non è rinviabile. Così come è stato concepito dai Cinque stelle non funziona". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, che aggiunge: "Ha messo in ginocchio settori produttivi del Paese che non riescono a trovare manodopera, in particolare le attività stagionali e i pubblici esercizi". Il segretario della Fapi confida "in una iniziativa del premier Draghi capace di rivedere le forme di sostegno alla povertà anche incentivando l'assunzione dei percettori da parte delle imprese". (Com)