Energia: ambasciatore russo a Berlino, Nord Stream 2 completo entro poche settimane

- La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sarà completata tra qualche settimana e la dichiarazione congiunta Usa-Germania sul progetto avrà un impatto positivo sui tempi di realizzazione. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Berlino, Sergej Nechayev, parlando al quotidiano "Izvestiya". Secondo l'ambasciatore, la dichiarazione congiunta trovata tra Germania e Usa assicurerà il rispetto dei tempi di costruzione del progetto energetico che si trova "nella fase finale". Secondo Nechayev, la dichiarazione Germania-Usa non è un documento vincolante in quanto i due Paesi "non hanno raggiunto un accordo sul Nord Stream 2" ma solamente un'intesa non vincolante per non ostacolare i lavori sul gasdotto. (Rum)