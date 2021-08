Libia: Covid, emergenza sanitaria e carenza di ossigeno a Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro medico di Sebha, il capoluogo del Fezzan, la regione della Libia sud-occidentale, ha lanciato l’allarme per la catastrofica situazione sanitaria a causa dell’alto tasso di contagi di Covid-19 e della carenza di ossigeno ad uso medico. Le autorità sanitarie libiche locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiesto alle autorità centrali di Tripoli di fornire quanto prima aiuti per far fronte all'ultima violenta ondata di coronavirus. Il centro ha invitato tutti i cittadini ad aderire alle misure precauzionali per prevenire la diffusione dell’agente patogeno Sars-CoV-2 in città, definendo la situazione come “disastrosa”. Secondo l’emittente televisiva libica “Libya al Ahrar”, il tasso di mortalità per Covid-19 è notevolmente aumentato a Sebha durante gli ultimi giorni. In base all'ultimo aggiornamento dell'8 agosto, in Libia sono stati registrati altri 3.019 contagi giornalieri, con i casi attualmente attivi saliti a 64.922. Almeno altre 30 persone sono decedute dopo aver contratto il coronavirus, mentre la conta delle vittime accertate è di 3.719 morti. Oltre 737 dosi di vaccino sono state somministrate finora, pari a 10,88 dosi ogni 100 abitanti. (Lit)