Tunisia-Algeria: presidente algerino Tebboune, non interverremo in affari interni tunisini

- L’Algeria non interverrà in alcun modo negli affari interni della Tunisia. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, in un’intervista trasmessa ieri sera dall’emittente di Stato algerina. “Non interverremo negli affari interni della Tunisia dato che a nostra volta non vogliamo che nessuno interferisca nei nostri affari interni", ha dichiarato Tebboune. "La Tunisia può risolvere i suoi problemi senza pressioni, e non accetteremo alcuna pressione sulla Tunisia”, ha dichiarato il presidente algerino. Commentando l’attuale situazione in Tunisia, dove il 25 luglio scorso il presidente Kais Saied ha licenziato il governo e sospeso le attività parlamentari per 30 giorni, Tebboune ha osservato che "la crisi che sta attraversando la Tunisia è forse dovuta anche alla scelta di un sistema parlamentare incompatibile” per un Paese in via di sviluppo. Per il presidente algerino, il Paese riuscirà comunque a trovare una soluzione “interna” alla crisi.(Ala)