Grecia: Sassoli, sostegno dell'Ue contro incendi, "non siete soli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incendi che continuano a divampare in Grecia e in tutto il Mediterraneo sono devastanti. Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in riferimento agli incendi che stanno colpendo la Grecia da giorni ininterrottamente. "I pensieri di tutto il Parlamento europeo sono con le persone colpite e con i coraggiosi Vigili del fuoco che combattono per riportarli sotto controllo. Il Meccanismo europeo di protezione civile sta fornendo supporto", aggiunge. "Non siete soli in questo", conclude. (Beb)