Covid: Sileri, nuovi contagi non preoccupano

- "Non sarei preoccupato dei contagi che stiamo avendo perché aumentano di poco le terapie intensive. La situazione è sotto controllo e la vaccinazione è l'arma per mettere all'angolo questo virus". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “Morning News" su Canale 5 spiegando che "la scienza non cambia, il virus sì. Ilvirus che circolava lo scorso anno, non era il virus che abbiamo quest'anno”. L'aumento dei contagi da Covid-19 "è dovuto alla variante Delta più contagiosa ma con la doppia dose sei protetto”, ha aggiunto. (Rin)