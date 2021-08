Cina-Pakistan: Covid, Pechino invia a Islamabad un milione di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'iniziativa globale Covax, finalizzata all'accesso equo ai vaccini anti-Covid, la Cina ha inviato in Pakistan una spedizione di quasi un milione di dosi a marchio Sinopharm. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", secondo cui Pechino ha anche promesso di fornire due miliardi di dosi vaccinali ad altri Paesi e di donare cento milioni di dollari al programma di distribuzione Covax per i Paesi in via di sviluppo. (Cip)