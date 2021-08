Libano: patriarca Rai chiede a esercito di bloccare azioni di Hezbollah contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese deve impedire il lancio di razzi verso Israele da parte del gruppo sciita Hezbollah per il bene del Paese. Lo ha dichiarato il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, sottolineando la necessità di assumere il controllo della parte meridionale del Paese, attuale roccaforte del Partito di Dio. “Chiediamo all’esercito, responsabile della sicurezza del Paese, di prendere il controllo delle terre del sud, attuare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e impedire il lancio di razzi verso Israele per garantire la sicurezza interna”, ha affermato Rai, sottolineando di non poter "accettare che un partito decida il lancio di razzi verso Israele senza l’approvazione da parte del governo”. Lo scorso 4 agosto dal Libano meridionale sono stati lanciati diversi tre razzi verso Israele, che ha risposto per la prima volta dal 2014 con un raid aereo. In seguito, la mattina del 6 agosto, il sistema antimissile israeliano, Iron Dome, ha intercettato 13 razzi provenienti dal territorio libanese. In risposta all’attacco, le Idf hanno bombardato con l’artiglieria le colline di Kfarchouba e Hebbariyyé, nell’area di Arqoub, nel sud del Libano. Kfarchouba si trova a circa due chilometri dalla linea di demarcazione fra i due Paesi, mentre Hebbariyyé a circa otto chilometri. Il movimento libanese sciita Hezbollah ha rivendicato gli attacchi, precisando di aver lanciato decine di razzi diretti nella regione contesa delle Alture del Golan, in risposta agli attacchi aerei israeliani sul Libano meridionale. "In risposta ai raid aerei israeliani, la resistenza islamica ha bombardato il territorio vicino alle posizioni delle forze di occupazione israeliane nell'area della Fattorie di Shebaa", ha affermato il movimento sciita filo-iraniano in una nota.(Lib)