Algeria-Libia: presidente algerino Tebboune ribadisce sostegno al popolo libico

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ribadito che il suo Paese sosterrà la Libia “in ogni circostanza”, sottolineando che le istituzioni governative devono ricevere legittimità tramite elezioni. “L'Algeria è un attore che non ha ambizioni, e i libici sanno che li sosteniamo in ogni circostanza", ha dichiarato Tebboune in un’intervista trasmessa ieri dall’emittente di Stato algerina. “Le Nazioni Unite hanno deciso che le elezioni si terranno entro la fine dell'anno (24 dicembre), i libici accettano il principio delle elezioni, sia a Tripoli che a Bengasi, nonostante qualche dubbio", ha ricordato Tebboune. Il presidente algerino ha criticato "alcune persone in Libia che si concentrano sui loro interessi, mantenendo il caos". In merito al ritiro delle forze straniere presenti nel Paese, Tebboune ha rivelato che il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, avrà colloqui in questi giorni con gli omologhi di Stati Uniti, Francia, Turchia e Russia per trovare soluzioni che soddisfino il popolo libico.(Ala)