Cultura: Letta (Unindustria), Roma sede ideale Agenzia Ue

- "Roma è la sede naturale dell'Eacea, l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura: è la capitale della cultura non solo europea ma anche mondiale. Sarebbe un segnale importantissimo di geopolitica culturale che a Roma venga riconosciuto questo ruolo anche dal punto di vista politico e comunitario". Lo dichiara Giampaolo Letta, presidente del gruppo tecnico di Unindustria su turismo, cultura e grandi eventi e amministratore delegato di Medusa Film, in un’intervista al Messaggero. "Roma è stata sede della firma dei trattati nel 1957, che hanno dato il via all’attuale Unione europea. Ora stiamo vivendo una fase di riconquista del ruolo interazionale dell'Italia: grazie al Presidente Mattarella e a Mario Draghi, ma anche alla vittoria agli Europei di calcio e agli ori olimpici, che contribuiscono a rimettere il Paese al centro dell'attenzione, dopo troppo tempo. Un'occasione importante arriva anche dai ruoli di primo piano che italiani e romani occupano nei vertici europei: da Sassoli a Smeriglio, da Gentiloni al direttore dell'Agenzia stessa, Roberto Carlini". Avere l’Agenzia a Roma "in ottica industriale sarebbe segnale molto importante. Non solo di consacrazione di una realtà che negli anni è andata via via crescendo, ma anche per il presente: nell'audiovisivo, in particolare, Roma è tornata centrale, grazie a politiche statati e regionali di incentivazioni a investire nel settore. La cosa importante è che in questi anni si sono attivati importanti investimenti privati, anche da investitori stranieri, valorizzando professionalità italiane che sono tra le più importanti e apprezzate al mondo. Grazie agli incentivi fiscali, ma anche a un tessuto imprenditoriale di aziende che si è rinnovato e riesce sempre più a stare al passo della competizione interazionale: abbiamo le carte in regola per farlo". (segue) (Com)