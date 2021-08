Cultura: Letta (Unindustria), Roma sede ideale Agenzia Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma abbiamo assistito - prosegue Giampaolo Letta, presidente del gruppo tecnico di Unindustria su turismo, cultura e grandi eventi - a un nuovo rapporto tra pubblico e privato: a cominciare dall'importante investimento di Diego Della Valle per il restauro del Colosseo, a quello per il Mausoleo di Augusto con Tim, fino ai progetti realizzati insieme a Bulgari, Fendi, Laura Biagiotti e altre importanti maison. Un rapporto sempre più stretto è fondamentale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, archeologici e ambientali. E c'è un approccio molto più collaborativo e aperto anche da parte delle pubbliche amministrazioni. A questo proposito vorrei citare il protocollo di intesa siglato tra Unindustria e Roma Capitale per il recupero, la valorizzazione e il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini del Parco dei Daini di Villa Borghese, con ¡I progetto denominato Economia della Bellezza". "I prossimi anni rappresentano un'occasione decisiva per questo processo. Ci sono una serie di opportunità che non arrivano dall'alto, ma che sono state costruite nel tempo. A partire dal Pnrr e dai grandi eventi, con la loro capacità di generare Pii sulla città e sul territorio: dalla Ryder Cup del 2023, al Giubileo del 2025, che sarà un'occasione importante di sviluppo della città, fino alla candidatura per Expo 2030. Sicuramente l'approccio è cambiato negli anni, anche con l'apporto dei privati. L'amministrazione è più sensibile sia a livello statale che regionale e, in parte, anche comunale. Le ¡dee sulla cultura statica sono state smentite dai fatti: nel Lazio, e soprattutto a Roma, tutto il sistema creativo occupa decine di migliaia di persone e contribuisce al Pii ¡n maniera significativa. Nelle ultime settimane mi sembra che il tema cultura stia entrando nel dibattito, grazie ad alcuni candidati. Non mi dispiacerebbe, da romano e da Presidente di un comitato tecnico di Unindustria, che la riorganizzazione di questo settore nella città sia posto al centro della discussione, aldilà dell'accordo di tutti sull'approdo dell'Agenzia europea. I grandi eventi vanno visti più in prospettiva: per le ricadute sui cittadini e sugli abitanti della città. Noi abbiamo ancora i benefici del Giubileo del 2000, ma anche dei vituperati Mondiali di Italia '90, come la terza corsia del Gra e altre infrastrutture create per quella occasione", conclude. (Com)