Libia: famiglie combattenti caduti respingono dichiarazioni ambasciatore Usa su Haftar

- Le famiglie dei caduti dell’operazione militare “Vulcano della rabbia”, lanciata nel 2019 per difendere Tripoli dall’offensiva del generale Khalifa Haftar, hanno respinto le dichiarazioni dell'ambasciatore e inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, riguardo al ruolo che potrebbe svolgere lo stesso Haftar nell’unificazione delle istituzioni militari in Libia. Attraverso un comunicato stampa, l’associazione ha affermato che "la punizione dei criminali è la base della giustizia, non importa quanto tempo sia passato dal momento del crimine. Non siamo d'accordo sullo stop al perseguimento dei criminali, indipendentemente dalle circostanze e dalle ragioni". Le vittime dei caduti ritengono Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), alla stregua di un criminale di guerra. Il Consiglio presidenziale di Tripoli, da parte sua, sta portando avanti un processo di riconciliazione nazionale volte a sanare le ferite degli ultimi conflitti. In una recente intervista all’emittente televisiva satellitare panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, Norland ha detto che “ci sono molte figure politiche e militari libiche che possono aiutare a unificare l'establishment militare, e il generale Haftar è una di queste”. Da parte sua, l'associazione ritiene che le autorità della Libia che non sono in grado di fare giustizia “dovrebbero andarsene perché ostacolano il percorso di riconciliazione nazionale, che dovrebbe iniziare dalle responsabilità dei criminali". (Lit)