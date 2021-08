Cina: Covid, provincia Hunan registra 12 casi di trasmissione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dell'Hunan, nella Cina centrale, ha riportato ieri 12 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e nessun nuovo portatore asintomatico. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria provinciale. Dei nuovi casi confermati locali, dieci sono stati segnalati nella città di Zhangjiajie, il popolare sito turistico che è di recente stato focolaio di Covid. Gli altri due casi confermati sono stati trovati nella città di Yiyang, tutti in pazienti precedentemente classificati come portatori asintomatici nella provincia. L'Hunan ha segnalato 88 casi confermati di coronavirus, inclusi tre importati, tra il 20 luglio e l'8 agosto per via dell'ultima ondata dell'epidemia. (Cip)