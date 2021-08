Olimpiadi: Figliomeni-Bucci (Fd'I), volontariato spina dorsale degli eventi ma trascurato da Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora che si sono spente le luci dei riflettori sulle Olimpiadi di Tokyo, che ha visto la premiazione anche del Volontariato, non possiamo non pensare e soprattutto ringraziare i tanti volontari che, durante gli europei di calcio Uefa 2020, sono stati di grandissimo supporto all'organizzazione per far sì che tutto il mondo potesse godere di uno spettacolo simile". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea capitolina, e Francesco Bucci, dirigente di Fratelli d'Italia del Municipio X. "Lo facciamo noi - aggiunge - ma avremmo voluto che anche i tanti volontari, oltre ai dipendenti della trascurata Protezione Civile comunale, avessero ricevuto il giusto riconoscimento delle Istituzioni e spiace constatare come da parte del sindaco Raggi non vi sia stato nemmeno un cenno di ringraziamento. E, nel silenzio assordante da parte della Giunta grillina, ci teniamo a ringraziare i tanti iscritti alle associazioni di volontariato che, in occasione dei diversi eventi ma soprattutto nelle tantissime criticità della città, sono sempre in prima linea per permettere un regolare e ordinato svolgimento delle manifestazioni oltre che una ripresa delle attività senza troppi disagi ai cittadini. Queste donne e uomini sono la parte silenziosa e nascosta, ma al tempo stesso fondamentale poiché, ove non ci fossero, la città andrebbe in sofferenza. Grazie di cuore a tutti". (Com)