Grecia: precipita un velivolo per lo spegnimento degli incendi, nessun ferito (2)

- Nella notte tra sabato e domenica la Guardia costiera greca ha fatto evacuare altre 83 persone dalle spiagge nella parte nord di Evia. La notte precedente, oltre 1.000 persone sono state trasportate via dall'isola dopo che le fiamme avevano attorniato alcune aree rendendo impossibili altre vie di fuga. Le autorità greche indagano intanto sulle cause dei vasti incendi, alimentati dai forti venti e dalle temperature elevate. Tre persone sono state arrestate venerdì in quanto sospettate di aver accesso gli incendi, in due casi dolosamente. Un altra persona è stata arrestata ieri nel quartiere periferico Petroupoli di Atene. "Una volta finita questa estate da incubo tutta la nostra attenzione sulla riparazione dei danni e sulla protezione del nostro ambiente naturale", ha dichiarato ieri il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, che ha visitato alcuni dei luoghi colpiti. "Voglio esprimere ancora una volta il mio profondo dolore per quello che è successo. Assicurare ancora una volta a tutte le persone colpite che la loro tutela sarà la mia prima priorità politica", ha affermato Mitsotakis facendo così anche riferimento alle due vittime degli incendi registrate nei giorni scorsi in Grecia. Come evidenziato dalla stampa locale, quelli che bruciano in Grecia sono gli incendi più vasti e devastanti degli ultimi 30 anni. (Gra)