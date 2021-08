Olimpiadi: Michetti, amaro in bocca per miopia su Roma 2024, al lavoro per scommettere su futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandiosa cerimonia di chiusura per Tokyo 2020 con Jacobs che porta alta la nostra bandiera. L'Italia conclude queste olimpiadi con 40 medaglie e alcuni tra i record più incredibili che si potessero immaginare. Grandi, ragazzi". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "Le prossime saranno a Parigi tra tre anni - aggiunge - e rimane un po' di amaro in bocca pensando che è solo per la miopia e la paura di alcuni che non ospiteremo Roma 2024. Noi siamo al lavoro per una Capitale che torni a progettare e a scommettere sul proprio futuro". (Rer)