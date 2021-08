Business news: Argentina, ministro Guzman esclude abbandono restrizioni a mercato dei cambi nel breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha escluso un abbandono delle attuali restrizioni al mercato dei cambi nel breve e medio termine. "Per arrivare ad applicare uno schema di regolazioni diverso serve tempo perché è prima necessario che la Banca centrale accumuli un maggior livello di riserve", ha affermato Guzman in un'intervista rilasciata al canale "C5N". Il titolare del dicastero dell'Economia ha affermato che il governo si pone come obiettivo "un orizzonte dove le regolazioni siano differenti", prefigurando un contesto con "una normativa prudente che scoraggi la speculazione preservando la macroeconomia e che allo stesso tempo incoraggi gli investimenti". Le attuali restrizioni, oltre alle forti limitazioni alla compravendita di valuta estera da parte di privati ed imprese, includono anche il divieto, salvo eccezioni, delle rimesse degli utili di imprese straniere nei paesi di origine. (Res)