Business news: Cile, governo celebra crescita record di giugno, "non è solo un rimbalzo"

- Il governo del Cile ha celebrato il risultato record dell'attività economica nel mese di giugno, che ha segnato un +20,1 per cento anno su anno, affermando che "non si tratta solo di un rimbalzo" successivo alla crisi. "E' vero che l'anno scorso in questo stesso mese il risultato era stato pessimo, ma un incremento del 20 per cento va al di là di un effetto rimbalzo", ha affermato il ministro delle Finanze, Rodrigo Cerda. Il ministro dell'Economia, Lucas Palacios, ritiene da parte sua che il risultato di giugno "non è frutto del caso, ma si deve a politiche pubbliche mirate alla ripresa economica". Il funzionario cileno ha quindi sottolineato tra gli elementi che hanno permesso il consolidamento della ripresa anche le politiche di accesso a crediti agevolati e la campagna di immunizzazione contro la Covid-19 che vede il Paese sudamericano con già un 80 per cento della popolazione vaccinato con due dosi. (Res)