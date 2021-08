Business news: Argentina, entrate fiscali di giugno a +66,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha dichiarato per il mese di giugno entrate fiscali per oltre 7,7 miliardi di euro. Il dato del sesto mese dell'anno rappresenta un aumento del 66,9 per cento su anno superiore anche a quello dell'inflazione che a giugno del 2021 accumulava un incremento del 50,2 per cento nei dodici mesi. L'esecutivo sottolinea in una nota che la crescita del gettito deriva dalla spinta dell'attività (+72 per cento su anno) e del consumo (+85,2 per cento da Iva). "L'incremento si spiega non solo con la comparazione con il periodo di maggior impatto delle prestazioni legate alla pandemia, ma soprattutto con la ripresa economica del 2021 e il contributo del gettito derivato dal commercio estero", si legge nella nota. In relazione al commercio estero i diritti di esportazione hanno segnato un +131,9 per cento interannuale, mentre i diritti di importazione un +96,3 per cento. Anche le entrate derivate dai contributi alla previdenza sociale segnano un andamento positivo, con un +65,8 per cento. (Res)