Business news: Brasile, Banca centrale eleva tasso di sconto al 5,25 per cento

- La Banca centrale del Brasile (Bc), ha deciso mercoledì di elevare il tasso di sconto (Selic) dal 4,25 per cento di giugno all'attuale 5,25 per cento. Si tratta del maggior livello dall'ottobre del 2019, quando il Selic era fissato al 5,5 per cento, e dell'incremento secco - cento punti base - più corposo dal 2003. La decisione, approvata all'unanimità dal Comitato di politica monetaria (Copom), risponde principalmente all'evoluzione della variate "delta" del nuovo coronavirus e all'aumento "persistente" dei prezzi al consumo. Al tempo stesso il Copom lascia aperta la possibilità che nella prossima riunione del 22 settembre si possa decidere un aumento della "stessa entità", il che porterebbe il Selic a un tasso del 6,25 per cento, il più alto dal 6,5 per cento del luglio 2019. (Res)