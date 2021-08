Business news: Venezuela, da ottobre via al "Bolivar digitale", tolti sei zero alla moneta nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Venezuela (Bcv) ha annunciato una nuova trasformazione della divisa nazionale, il Bolivar, a partire dal 1 ottobre. La moneta, che si passerà a chiamare "Bolivar digitale", esordirà senza sei zeri dell'attuale corso. "Qualsiasi importo monetario e tutti quelli espressi in moneta nazionale saranno divisi per un milione", si legge in una nota della Bcv, che valorizza la decisione di portare avanti lo sviluppo dell'economia digitale e di dare corpo ai piani di rilancio economico del governo. Si tratterà, precisa il ministro della Comunicazione, Freddy Nanez, di togliere sei zeri alla moneta nazionale. (Res)