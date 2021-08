Usa: New York, si dimette l’assistente del governatore Melissa DeRosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Cuomo, governatore dello Stato di New York, al centro di uno scandalo per presunte molestie sessuali, ha perso una delle sue collaboratrici più fidate: Melissa DeRosa. L’assistente di Cuomo si è dimessa nella notte. La donna, 38 anni, ha dichiarato che è stato il più grande onore della sua vita servire il popolo di New York negli ultimi dieci anni e che i due passati sono stati “emotivamente e mentalmente impegnativi dal punto di vista personale”. DeRosa si è detta “grata per l’opportunità di aver lavorato per lo Stato con colleghi di talento e impegnati”. Le dimissioni sono giunte dopo la pubblicazione da parte della procuratrice generale di New York, Letitia James, la scorsa settimana, di un rapporto secondo cui il governatore ha molestato undici donne. Cuomo ha rifiutato di dimettersi, nonostante le sollecitazioni della leadership democratica, compreso il presidente, Joe Biden. L’Assemblea statale dovrebbe avviare oggi una procedura accelerata di impeachment. (segue) (Nys)