Giappone: Nagasaki ricorda il bombardamento atomico nel 76mo anniversario

- La città giapponese di Nagasaki ha ricordato oggi, nel 76mo anniversario, il bombardamento atomico statunitense durante la Seconda guerra mondiale. Alle 11:02, ora del bombardamento, come di consueto è stato osservato un minuto di silenzio. Nella cerimonia di commemorazione nel Parco della Pace il sindaco, Tomihisa Taue, ha sollecitato il governo ad assumere un ruolo più attivo nel perseguire l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari. In particolare, Taue ha esortato il suo Paesea firmare e ratificare il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, definito “un nuovo orizzonte” per il disarmo, e a partecipare come osservatore alla prima riunione degli Stati firmatari, nonché a esplorare la possibilità di costruire una zona senza armi nucleari nell’Asia nord-orientale. (segue) (Git)