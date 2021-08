Giappone: Nagasaki ricorda il bombardamento atomico nel 76mo anniversario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha detto nel suo discorso che “come unico Paese ad aver subito bombardamenti atomici, il Giappone ha la missione di guidare gli sforzi della comunità internazionale, passo dopo passo, verso la realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari” e che Tokyo contribuirà a rendere fruttuosa la prossima conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, cercando di individuare misure concrete su cui i Paesi possano lavorare insieme. Il Giappone non produce né possiede armi nucleari sul suo territorio, ma ospita le strutture militari Usa nell’ambito dell’accordo di sicurezza bilaterale. Secondo una stima dell’Università di Nagasaki, il numero di testate nucleari in tutto il mondo era di 13.130 a giugno. (Git)