Giappone: sondaggio, consenso premier Suga scende sotto il 30 per cento

- Il consenso del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, è sceso sotto il 30 per cento, esattamente al 28 per cento, per la prima volta da quando si è insediato, nel settembre dell’anno scorso. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano “Asahi Shinbun”. Le Olimpiadi di Tokyo, che si sono chiuse ieri, non hanno giovato alla popolarità del premier. Quasi un terzo degli intervistati, il 32 per cento, disapprova la scelta di ospitare i Giochi, sebbene la maggioranza, il 56 per cento, pensa che sia stata una buona idea. Il 60 per cento è contrario alla permanenza di Suga alla guida del governo. L’aumento dei contagi di coronavirus e il ritardo nella campagna di vaccinazione sono tra i principali motivi di insoddisfazione per la sua gestione. (segue) (Git)