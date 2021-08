Giappone: sondaggio, consenso premier Suga scende sotto il 30 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un commento rilasciato all’agenzia di stampa “Kyodo” in chiusura dei Giochi olimpici, Iwao Osaka, professore associato di comunicazione politica presso la Komazawa University, ha detto che “in definitiva, le Olimpiadi hanno avuto un impatto negativo su Suga”. “Il fatto che il numero di nuovi casi di coronavirus sia aumentato durante le Olimpiadi è un fallimento politico per il suo governo, poiché aveva immaginato di tenere i Giochi con il virus sotto controllo grazie ai vaccini (…) Tutto si riduce al ritardo nelle vaccinazioni. Se il Giappone fosse stato in grado di avviarle un mese o due prima, le cose sarebbero state molto diverse”, ha spiegato. (Git)