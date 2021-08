Giappone: Covid, casi aumentati del 45 per cento nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'ultima settimana in Giappone i nuovi casi di coronavirus sono stati 95.675, con un aumento del 45 per cento circa rispetto ai 65.843 della settimana precedente, ed è stato raggiunto (venerdì) un milione di contagi complessivi. Tra le 47 prefetture del Paese Tokyo ha registrato il maggior numero settimanale di infezioni, 249.285, con un incremento di 28.259 unità rispetto alla settimana precedente. Segue Osaka, con 122.458 casi, 7.433 in più nel confronto settimanale. La capitale, che ha ospitato le Olimpiadi, ha superato ieri, per il quarto giorno consecutivo i 4.000 casi; erano 1.359 il 23 luglio, primo giorno dei Giochi.