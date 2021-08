Giappone: assalto sul treno, l’uomo arrestato aveva difficoltà relazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo arrestato per l’attacco con coltello sferrato venerdì scorso a Tokyo a bordo di un treno aveva difficoltà nelle relazioni interpersonali. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” sulla base di fonti investigative. Secondo gli inquirenti era stato respinto in appuntamenti organizzati online e aveva svolto una serie di lavori sempre per brevi periodi dopo aver lasciato gli studi di ingegneria. Non conosceva nessuna delle dieci persone ferite. Yusuke Tsushima, 36 anni, queste le sue generalità, ha ammesso la sua responsabilità dicendo che da anni voleva “uccidere una donna dall’aspetto felice”. Una giovane di 20 anni è stata il suo primo bersaglio; insieme a lei sono state ferite altre quattro donne, più cinque uomini. A bordo del treno c’erano circa 400 passeggeri al momento del fatto. Tsushima è riuscito a fuggire ma è stato successivamente arrestato in un minimarket nel quartiere di Suginami dalla polizia, alla quale non ha opposto resistenza.(Git)