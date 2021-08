Corea del Sud-Usa: stampa, esercitazioni militari annuali si terranno la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari della Corea del Sud e degli Stati Uniti effettueranno un addestramento preliminare questa settimana in vista dell’annuale esercitazione estiva in programma la prossima settimana. Domani inizieranno quattro giorni di formazione sulla gestione delle crisi; dal 16 al 26 agosto sarà la volta di una simulazione di comando combinato. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Il ministero della Difesa di Seul non ha ancora confermato le date, affermando che sta ancora discutendo i dettagli con Washington. Secondo l’agenzia, comunque, i due Paesi hanno deciso di portare avanti le esercitazioni come previsto, anche se in modo ridotto a causa della pandemia di coronavirus, nonostante la Corea del Nord abbia avvertito che le manovre potrebbero minare i recenti tentativi di migliorare le relazioni intercoreane. (segue) (Git)